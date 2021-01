Borse europee in calo con occhi su Usa e vaccini. A Milano bene Fineco (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gli indici del Vecchio Continente guardano alle evoluzioni della situazione politica in Usa e alle notizie sul piano vaccinale in Europa. A Piazza Affari bene Unipol e St. Spread in rialzo, risale dai minimi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gli indici del Vecchio Continente guardano alle evoluzioni della situazione politica in Usa e alle notizie sul piano vaccinale in Europa. A Piazza AffariUnipol e St. Spread in rialzo, risale dai minimi

Avvio di settimana in frenata per gli indici di Borsa europei intimoriti dal nuovo focolaio di Covid19. Lasciati alle spalle i rialzi e i record di Wall Street della settimana scorsa, le Borse europee, dopo un avvio cauto. Avvio di settimana in frenata per gli indici di Borsa europei, FtseMib -0,56%. Caos a Capitol Hill, i dem preparano impeachment. Borse europee in calo con occhi su Usa e vaccini. A Milano bene Fineco

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee in calo con occhi su Usa e vaccini. A Milano bene Fineco Il Sole 24 ORE Borsa: Europa peggiora, Milano (-0,7%)

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Borse europee in peggioramento, dopo che l'Asia è andata in ordine sparso. La pandemia continua a creare difficoltà in molti Paesi, con un ritorno in Asia e una nuova variant ...

Il FTSEMib prende la via del ribasso

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la settimana con ribassi nell'ordine del mezzo punto percentuale. Alle 10.20 il FTSEMib registrava una fle ...

