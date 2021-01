Benevento | sprint per Pinamonti dell' Inter Foggia | Lo stiamo seguendo

Ultime Notizie dalla rete : Benevento sprint

ForzaRoma.info

Il Benevento ha messo gli occhi su Andrea Pinamonti, attaccante classe '99 in uscita dall'Inter per via dello scarso minutaggio concessogli da Antonio Conte. So ...Fonseca è uscito allo scoperto pubblicamente: «Ho fatto dei nomi a Tiago Pinto, conosce i giocatori di cui ho bisogno». Lo si intuisce dalla convinzione dei calciatori, dalle parole che lasciano in so ...