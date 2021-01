Atp Antalya 2021, tutto facile per Berrettini: Kirkin sconfitto in due facili set (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esordio morbido per Matteo Berrettini. Nel primo turno del torneo Atp 250 di Antalya (Turchia, cemento) il tennista azzurro si sbarazza facilmente della wild card turca Ergi Kirkin, numero 446 del mondo, con il punteggio di 6-0 6-4 in cinquantasei minuti di gioco. Troppa la differenza tra i due giocatori con il tennista romano che al secondo turno se la vedrà con il vincente del match tra il serbo Laslo Djere ed il bulgaro Dimitar Kuzmanov. IL TABELLONE AGGIORNATO MONTEPREMI RIVIVI IL LIVE DEL’INCONTRO Primo parziale assolutamente dominato da parte dell’allievo di Vincenzo Santopadre che lascia le briciole al proprio avversario: un 6-0 che racconta tutta la differenza tra i due giocatori con Berrettini capace di conquistare ventisei dei trentasei punti giocati nella prima frazione di gioco. Piano piano il turco prova ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esordio morbido per Matteo. Nel primo turno del torneo Atp 250 di(Turchia, cemento) il tennista azzurro si sbarazza facilmente della wild card turca Ergi, numero 446 del mondo, con il punteggio di 6-0 6-4 in cinquantasei minuti di gioco. Troppa la differenza tra i due giocatori con il tennista romano che al secondo turno se la vedrà con il vincente del match tra il serbo Laslo Djere ed il bulgaro Dimitar Kuzmanov. IL TABELLONE AGGIORNATO MONTEPREMI RIVIVI IL LIVE DEL’INCONTRO Primo parziale assolutamente dominato da parte dell’allievo di Vincenzo Santopadre che lascia le briciole al proprio avversario: un 6-0 che racconta tutta la differenza tra i due giocatori concapace di conquistare ventisei dei trentasei punti giocati nella prima frazione di gioco. Piano piano il turco prova ...

