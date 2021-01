Video Bologna Udinese 2-2 | highlights e gol Arslan salva i friulani al 92'

(Di giovedì 7 gennaio 2021)(risultato finale 2-2):e gol della partita valevole per la 16^ giornata di Serie A. Quinto pareggio di fila per i felsinei raggiunti al 92' da

reportrai3 : Strage di Bologna: cinque milioni di dollari dal capo della P2 Licio Gelli per finanziare i terroristi neri e compr… - reportrai3 : #Report 21.05 @RaiTre ? Strage di Bologna: un filo nero collega P2, destra eversiva, servizi deviati a Cosa Nostra… - reportrai3 : #Report 21.05 @RaiTre ? Un filo lega la strage di Bologna del 1980 alle bombe di Cosa Nostra del '92-'94 ? Il testi… - ED_Lombardia : RT @europainitalia: #Marconi100 è tra i 10 supercomputer ??? più potenti al mondo e si trova a #Bologna. É stato realizzato grazie ai fondi… - GianniSea : RT @reportrai3: #Report 21.05 @RaiTre ? Strage di Bologna: un filo nero collega P2, destra eversiva, servizi deviati a Cosa Nostra ? Le bom… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Bologna

Sport Mediaset

Highlights 16^ giornata Serie A: ti sei perso i gol di questo turno di campionato? Clicca qui per visualizzare gli highlights di tutte le gare di A ...La Procura generale di Bologna ha chiesto negli scorsi mesi un provvedimento di custodia in carcere per Paolo Bellini, nell'ambito delle nuove indagini sulla Strage del 2 agosto 1980. (ANSA) ...