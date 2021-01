Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 08.35 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, INIZIAMO DA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPOSTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTANTO IL TRAFFICO SULLA LINEA NAPOLIVIA FORMIA. SONO IN CORSO ACCERTAMENTI DELL’AUTORITà GIUDIZIARIA CHE CAUSANO MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA PER 80 MINUTI. TRAFFICO RALLENTANTO SULLA LINEA DIRETTISSIMAFIRENZE PER CONDIZIONI METEO CRITICHE TRA CHIUSI E AREZZO CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO SULLA LINEA FL3VITERBO TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA VICO MARTINO E CAPRANICA CON MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI PASSIAMO ALLE STRADE, PERMANGONO CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER IMMISSIONE SULLA ...