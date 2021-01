Recovery: Brunetta, 'subito unità controllo con pieni poteri' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "A parte l'anticipo del 12% (circa 27 miliardi di euro) delle risorse europee, che dovrebbe essere dato una volta presentato il Piano, tra marzo e aprile, tutto il resto dei fondi verrà dato con i “sal” (stati di avanzamento lavori). Se noi non abbiamo una sorta di unità tecnica, di unità di ‘execution' di controllo dell'effettività della strategia, rischiamo di non avere i finanziamenti dall'Europa dopo la prima tranche di risorse, perché non saremo in grado di proporre gli stati di avanzamento e, anzi, rischieremo di restituire gli anticipi”. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo in conferenza stampa sulla presentazione del Recovery Plan del movimento azzurro. “Per questa ragione, occorre predisporre un'unità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "A parte l'anticipo del 12% (circa 27 miliardi di euro) delle risorse europee, che dovrebbe essere dato una volta presentato il Piano, tra marzo e aprile, tutto il resto dei fondi verrà dato con i “sal” (stati di avanzamento lavori). Se noi non abbiamo una sorta ditecnica, didi ‘execution' didell'effettività della strategia, rischiamo di non avere i finanziamenti dall'Europa dopo la prima tranche di risorse, perché non saremo in grado di proporre gli stati di avanzamento e, anzi, rischieremo di restituire gli anticipi”. Così Renato, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo in conferenza stampa sulla presentazione delPlan del movimento azzurro. “Per questa ragione, occorre predisporre un'...

