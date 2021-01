Laverty | ' La SBK è come la MotoGP | possono vincere tanti piloti'

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Per Eugene, la stagione 2021 sarà la nona spesa in SBK , per una esperienza iridata assolutamente invidiabile. Il trentaquattrenne pilota irlandese disputerà il campionato con BMW, messa in ...

Ultime Notizie dalla rete : Laverty SBK

Motosprint.it

Eugene affronterà il 2021 con la BMW del team RC Squadra Corse: "Per conquistare un titolo nelle derivate di serie, occorrono pazienza e metodo. Il mio obiettivo è lottare per il podio" ...Rea in Kawasaki ma non solo. Dal sodalizio felice Biaggi - Aprilia fino a quello complicato Melandri - Aprilia, passando per la favola di Checa con Althea ed il lungo idillio Davies - Ducati Aruba ...