Hogwarts Legacy fa sognare e sperare i fan di Harry Potter! Ecco le idee più diffuse

Hogwarts Legacy è di gran lunga uno dei titoli PlayStation 5 più attesi per il 2021. È un progetto che i fan aspettavano da tempo e lo testimonia la pagina Reddit del gioco che ha all'attivo quasi 20.000 utenti che si riuniscono per discutere di cosa sperano venga implementato. L'utente darthgator23 ad esempio, spera di vedere draghi cavalcabili poiché la possibilità di montare Ippogrifi sembra essere già una cosa fattibile, come da trailer dell'annuncio. "Penso solo che sarebbe fantastico. Immagina di attraversare Hogwarts/Hogsmead con un drago. Certo che ci sarebbero delle restrizioni, ma andiamo! Un drago!". Nel frattempo, HarryTriangles sogna un metodo serio per ottenere la propria bacchetta rispondendo a diverse domande sulla tradizione. SnooObjections6638 solleva quindi l'argomento del romanticismo, con la ...

C'è chi immagina l'albero dei talenti e chi sogna le bacchette magiche. Hogwarts Legacy è di gran lunga uno dei titoli PlayStation 5 più attesi per il 2021. È un progetto che i fan aspettavano da temp ...

