Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli, perché è finita? “Mi ha lasciata con un messaggio” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli è sicuramente tra i protagonisti indiscussi di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver costruito un bellissimo rapporto con Elisabetta Gregoraci, adesso il modello sembra che abbia un flirt in corso con Giulia Salemi. Eppure, solo qualche settimana fa il gieffino si diceva molto confuso dopo che aveva incontrato di nuovo la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 7 gennaio 2021)è sicuramente tra i protagonisti indiscussi di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver costruito un bellissimo rapporto con Elisabetta Gregoraci, adesso il modello sembra che abbia un flirt in corso con Giulia Salemi. Eppure, solo qualche settimana fa il gieffino si diceva molto confuso dopo che aveva incontrato di nuovo la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

santanaslam : La mamma di Pierpaolo è una bimba di Ariadna Romero e io con lei - TrashTivvu : - zazoomblog : Ariadna Romero rivela il vero motivo per cui è finita con Pierpaolo Pretelli: “Mi ha lasciata per sms” - #Ariadna… - StraNotizie : Ariadna Romero rivela il vero motivo per cui è finita con Pierpaolo Pretelli: “Mi ha lasciata per sms”… - nadacherk : RT @Anita_sweet90: Ariadna Romero: “Io a lei la difendo a spada tratta.” #gregorelli -