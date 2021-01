Zaccheroni sullo Scudetto | “Milan | hai davanti l’occasione della vita”

PianetaMilan : #Zaccheroni sullo Scudetto: '@acmilan, hai davanti l'occasione della vita' - #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheroni sullo

Pianeta Milan

la sfida tra rossoneri e bianconeri il 6 gennaio è già stata disputata una volta nella storia: finì 1-1 con reti di Fonseca per la Vecchia Signora e Albertini per il Diavolo nel 1999. Sulle panchine ...Ai microfoni di SkySport24, Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla corsa scudetto in Serie A: "Credo che sarà una corsa a tre: il Milan, ...