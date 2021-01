Wanda Nara dal lusso alla vita bucolica | si è trasferita nei boschi

Leggi su kronic

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram condivide una foto molto particolare su Instagram in cui fa le prove per una nuovanella natura.(Instagram)Leggi anche ->, la testa è poggiata sul seno: ma non è Icardiè una famosissima showgirl, conduttrice televisiva, modella e procuratrice sportiva nonché sorella di Zaira, anche lei attrice e modella. La sua carriera in Argentina comincia da giovane lavorando a fianco di un comico nel suo one man show dal nome King Corona. Da li in poi viene notata per la sua bellezza e per i tanti consensi che riceve. Nella sua terra natale conosce Maxi Lopez, con il quale si trasferirà in Italia a seguito della firma del ...