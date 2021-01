Sciare sì, ma quando si potrà? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In molti si stanno chiedendo quando si tornerà a Sciare in montagna. In teoria il 7 gennaio scadrà la validità dell’ultimo decreto, aprendo alla possibilità di aprire gli impianti di sci in tutte le località alpine e appenniniche d'Italia. Le speranze che però questo possa accadere appaiono purtroppo piuttosto basse e forse sarebbe meglio dare un'occhiata agli sport di montagna che si possono fare anche se gli impianti sono chiusi. E comunque è molto più probabile che gli impiantisti rimanderanno l'apertura degli impianti da sci. E questo per due motivi. Apertura il 7 gennaio? Improbabile… Il primo motivo è disgraziatamente burocratico. Prima che la macchina dello sci si possa mettere in moto, il CTS - il Comitato Tecnico Scientifico – l’ente a cui il governo ha delegato le decisioni in fatto di gestione del virus e delle misure per contenerlo, deve ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In molti si stanno chiedendosi tornerà ain montagna. In teoria il 7 gennaio scadrà la validità dell’ultimo decreto, aprendo alla possibilità di aprire gli impianti di sci in tutte le località alpine e appenniniche d'Italia. Le speranze che però questo possa accadere appaiono purtroppo piuttosto basse e forse sarebbe meglio dare un'occhiata agli sport di montagna che si possono fare anche se gli impianti sono chiusi. E comunque è molto più probabile che gli impiantisti rimanderanno l'apertura degli impianti da sci. E questo per due motivi. Apertura il 7 gennaio? Improbabile… Il primo motivo è disgraziatamente burocratico. Prima che la macchina dello sci si possa mettere in moto, il CTS - il Comitato Tecnico Scientifico – l’ente a cui il governo ha delegato le decisioni in fatto di gestione del virus e delle misure per contenerlo, deve ...

Roberto67752805 : @borghi_claudio Il problema che se si spendesse un decimo nel mondo degli armamenti senza tante polemiche e inventa… - anna__mia20 : RT @MarcoFe06864603: @anna__mia20 Io una casa al mare,ovunque sia su questo pianeta,una casa in montagna x poter andare a sciare quando vog… - MarcoFe06864603 : @anna__mia20 Io una casa al mare,ovunque sia su questo pianeta,una casa in montagna x poter andare a sciare quando… - faber65c : RT @MatteoToppeta: Teniamo la #scuola chiusa, senza sapere quando riapre, però oh dobbiamo riaprire gli #impianti per #sciare. Le priorità… - MatteoToppeta : Teniamo la #scuola chiusa, senza sapere quando riapre, però oh dobbiamo riaprire gli #impianti per #sciare. Le prio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciare quando Sciare, si ma quando? Traveller Italia Biella, scialpinista bloccato dalla nebbia

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, domenica pomeriggio 3 Gennaio, nel Comune di Bioglio (Bi) dove uno scialpinista si è trovato bloccato dalla fitta nebbia e dalla neve abbondan ...

Nuovo decreto Covid: le ultime news su colori e spostamenti

Decreto ad hoc fino al 15 gennaio: zona gialla 'rafforzata' nei feriali e arancione nel weekend. Stop agli spostamenti tra regioni. Boccia: "Chi rinvia l'apertura della scuola allora rinvii anche lo s ...

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, domenica pomeriggio 3 Gennaio, nel Comune di Bioglio (Bi) dove uno scialpinista si è trovato bloccato dalla fitta nebbia e dalla neve abbondan ...Decreto ad hoc fino al 15 gennaio: zona gialla 'rafforzata' nei feriali e arancione nel weekend. Stop agli spostamenti tra regioni. Boccia: "Chi rinvia l'apertura della scuola allora rinvii anche lo s ...