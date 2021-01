Roma, Fonseca negativo: è partito per Crotone, sarà in panchina (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma - La Roma ritrova Paulo Fonseca . Il tecnico portoghese ieri pomeriggio alle 17 non era partito con la squadra per Crotone a causa della positività di Tiago Pinto , con cui lunedì era stato a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)- Laritrova Paulo. Il tecnico portoghese ieri pomeriggio alle 17 non eracon la squadra pera causa della positività di Tiago Pinto , con cui lunedì era stato a ...

DiMarzio : L'allenatore dell'#ASRoma non è partito verso la Calabria - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Fonseca non parte con la Roma: non sarà in panchina a Crotone ? - DiMarzio : #TiagoPinto di nuovo in isolamento, #Fonseca raggiungerà la squadra: la ricostruzione della situazione in casa… - RaiSport : #Roma: secondo tampone negativo, #Fonseca raggiunge la squadra Il tecnico era stato fermato dal club per essere st… - DiMarzio : #SerieA #CrotoneRoma | #Roma, gruppo squadra negativo all'ultimo giro di tamponi. E a #Crotone ci sarà anche… -