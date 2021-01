Roma | Fonseca | ' Dzeko e Mayoral insieme? In futuro'

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico dellaPaulo, ai microfoni di Sky, si dice soddisfatto per la netta vittoria dei suoi contro il Crotone: "Sono contento per la partita. Vederee Borja? ...

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky, si dice soddisfatto per la netta vittoria dei suoi contro il Crotone: "Sono contento per la partita. Vedere insieme Dzeko e Borja Mayoral? Pos ...Giallorossi dominatori nel primo tempo, Crotone in gol sull'unico errore difensivo ma risultato mai in discussione ...