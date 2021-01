Quali sono le auto più vendute nel 2020? La risposta ce la fornisce UNRAE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) auto più vendute? Iniziamo con i primi dati generali UNRAE significa Unione Nazionale Rappresentati autoveicoli Esteri, l’associazione di categoria anche quest’anno ha pubblicato due importanti classifiche, la prima riguarda il numero di auto più vendute nel 2020 in Italia, la seconda riguarda il numero di immatricolazioni suddiviso per anni (2019 e 2020) e anche per marca. Possiamo già fornire questo dato: in Italia nel 2020 si sono registrate meno immatricolazioni, un calo del 28% rispetto al 2019, il numero totale è 1.381.496. Nel 2019 le immatricolazioni erano state 1.916.320 mentre nel 2018 1.910.701, una crescita nei due anni precedenti di 6.000 numeri. Le conseguenze del Coronavirus sul settore ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021)più? Iniziamo con i primi dati generalisignifica Unione Nazionale Rappresentativeicoli Esteri, l’associazione di categoria anche quest’anno ha pubblicato due importanti classifiche, la prima riguarda il numero dipiùnelin Italia, la seconda riguarda il numero di immatricolazioni suddiviso per anni (2019 e) e anche per marca. Possiamo già fornire questo dato: in Italia nelsiregistrate meno immatricolazioni, un calo del 28% rispetto al 2019, il numero totale è 1.381.496. Nel 2019 le immatricolazioni erano state 1.916.320 mentre nel 2018 1.910.701, una crescita nei due anni precedenti di 6.000 numeri. Le conseguenze del Coronavirus sul settore ...

reportrai3 : Matteo Messina Denaro «è l’ultimo latitante che è a conoscenza dei grandi segreti che accompagnano le stragi. Molti… - berlusconi : Grazie all’Europa, disporremo del Recovery Plan: 209 miliardi, dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto per la r… - fattoquotidiano : Crisi di governo: gli elettori contro i renziani. Sul Fatto di domani capiremo quali sono le prossime mosse degli a… - thebrightside0 : @baseitaliaweb @RobertoBurioni @valechindamo @AndreaGiuricin @AlfonsoFuggetta Perché i media non fanno lo spaccato… - Biancac04434778 : @Valeria93113820 A prescindere che the guardian & company sono stati smascherati per aver diffuso una fake news all… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Covid, cos'è la "zona gialla rafforzata" e quali sono le regole: ecco cosa cambia Sky Tg24 Donna picchiata a sangue per prenderle il telefonino mentre aspetta il treno

La testimone ha chiamato subito il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale ... circa un centinaio di euro in tutto, poi i documenti tra i quali la tessera ferroviaria ...

Scorie nucleari in Sicilia, Musumeci: «Dimostreremo che è stato preso un abbaglio»

Il presidente della Regione annuncia una apposita seduta di governo e la convocazione di esperti "affinchè entro 50 giorni si possa redigere un elenco nel quale confutare le scelte del Governo" ...

La testimone ha chiamato subito il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale ... circa un centinaio di euro in tutto, poi i documenti tra i quali la tessera ferroviaria ...Il presidente della Regione annuncia una apposita seduta di governo e la convocazione di esperti "affinchè entro 50 giorni si possa redigere un elenco nel quale confutare le scelte del Governo" ...