PS5: Crea il tuo Dual Sense personalizzato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Se il colore del Dual Sense di PS5 non vi piace, potete sempre personalizzarlo con ColorWare. Qualora non vogliate aprire il controller per verniciare ogni suo componente, potete sempre affidarvi all’azienda menzionata, la quale permette di acquistare Dual Sense originali già personalizzati. Dual Sense persoanlizzato con ColorWare ColorWare permette di Creare il Dual Sense dei propri sogni, scegliendo la colorazione dell’impugnatura, la parte dove ci sono gli stick analogici, i pulsanti, il Touchpad e perfino incidere una scritta. Naturalmente tutto questo ha un certo costo. Si parte da un minimo di 109 dollari, prezzo destinato a lievitare se si incide una scritta e colorano anche gli altri componenti. Se siete ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Se il colore deldi PS5 non vi piace, potete sempre personalizzarlo con ColorWare. Qualora non vogliate aprire il controller per verniciare ogni suo componente, potete sempre affidarvi all’azienda menzionata, la quale permette di acquistareoriginali già personalizzati.persoanlizzato con ColorWare ColorWare permette dire ildei propri sogni, scegliendo la colorazione dell’impugnatura, la parte dove ci sono gli stick analogici, i pulsanti, il Touchpad e perfino incidere una scritta. Naturalmente tutto questo ha un certo costo. Si parte da un minimo di 109 dollari, prezzo destinato a lievitare se si incide una scritta e colorano anche gli altri componenti. Se siete ...

ColorWare ci permette di creare il nostro controller DualSense per PS5 personalizzato, scegliendo i colori delle singole parti.. Una delle prime critiche rivolte a PS5 e al suo controller, il ...

