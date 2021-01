Piersanti Mattarella, 41 anni fa l’omicidio: il tributo di Roberto Fico (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 6 gennaio di quarantuno anni fa viene assassinato Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia e fratello dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio, Roberto Fico rende omaggio all’uomo che per una vita intera, spezzata improvvisamente, ha combattuto la mafia. Il 6 gennaio del 1980 ci lasciava Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia, fratello dell’odierno Presidente della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 6 gennaio di quarantunofa viene assassinato, Presidente della Regione Sicilia e fratello dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio,rende omaggio all’uomo che per una vita intera, spezzata improvvisamente, ha combattuto la mafia. Il 6 gennaio del 1980 ci lasciava, Presidente della Regione Sicilia, fratello dell’odierno Presidente della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

amendolaenzo : Oggi, #6gennaio, sono passati 41 anni da quando la mafia ha assassinato Piersanti Mattarella. Fu l’uomo della legal… - Ettore_Rosato : 41 anni fa la mafia uccise Piersanti #Mattarella, una delle pagine più buie per il nostro Paese. Ci impegnamo a seg… - Roberto_Fico : Era il 6 gennaio 1980 quando Piersanti Mattarella veniva ucciso in un agguato mafioso. Ha sempre inteso la politica… - PetrazzuoloF : RT @lauraboldrini: #6gennaio 1980, la mafia uccide Piersanti #Mattarella. Da presidente di Regione tentò di spezzare il legame fra Cosa n… - comuntwist80 : RT @lastoriadioggi: #6gennaio 1980 il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella viene ucciso da Cosa Nostra in un agguato a Pal… -