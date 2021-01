Napoli: messi in ginocchio dal lockdown, finiscono nelle mani dell’usura (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cresce il numero di persone che, messe in ginocchio dal lockdown, finisce nelle mani degli usurai. Nel Napoletano sequestrati beni per centinaia di migliaia di euro. Stamattina, i Carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito diversi arresti nel Napoletano: a Castellammare di Stabia e in tutta la Penisola Sorrentina. Sequestrati beni – mobili e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cresce il numero di persone che, messe indal, finiscedegli usurai. Nel Napoletano sequestrati beni per centinaia di migliaia di euro. Stamattina, i Carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito diversi arresti nel Napoletano: a Castellammare di Stabia e in tutta la Penisola Sorrentina. Sequestrati beni – mobili e L'articolo proviene da Leggilo.org.

