Milan-Juventus, Martina Colombari: "Finirà 2-2, mi aspetto una sorpresa da Pirlo" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Intervenute sulla Gazzetta dello Sport, le tifose della Juventus Martina Colombari ed Eleonora Pedron si sono espresse così in vista di Milan-Juve: "Mi aspetto una mossa a sorpresa del nostro mister Andrea. Sono molto carica e credo lo siano tutti i tifosi del buon calcio. Pronostico... aiuto... 2 a 2", il commento della Colombari. Eleonora Pedron, invece, la vede diversamente: "Io credo che la Juve sia ancora la squadra più forte. Forse ha pensato più alla Coppa. Credo che stasera l'attacco avrà il suo peso. Sarà determinante".

