Meteo Befana – In atto rovesci e nevicate anche a quote molto basse (Di mercoledì 6 gennaio 2021) anche il giorno dell’Epifania sembra voler trascorrere all’insegna del tempo capriccioso. In queste ore infatti, la nostra Meteo cronaca diretta segnala alcuni rovesci su molti angoli del Paese con anche qualche nevicata fino a bassa quota sulle regioni del Nordovest per la precisione tra l’est del Piemonte e la bassa Lombardia. Piogge e locali temporali invece si segnalano sulla Liguria di Levante Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021)il giorno dell’Epifania sembra voler trascorrere all’insegna del tempo capriccioso. In queste ore infatti, la nostracronaca diretta segnala alcunisu molti angoli del Paese conqualche nevicata fino a bassa quota sulle regioni del Nordovest per la precisione tra l’est del Piemonte e la bassa Lombardia. Piogge e locali temporali invece si segnalano sulla Liguria di Levante

