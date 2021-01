Lombalgia per Demme | non è stato convocato per Napoli-Spezia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilattraverso i propri canali ufficiali ha diffuso l’elenco dei convocati per la partita contro lo. Non ci sarà Diego, che ha accusato unaper gli esiti del trauma contusivo al bacino. Di seguito i giocatori a disposizione di Gattuso. Portieri: Meret, Contini, OspinaDifensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, ManolasCentrocampisti: Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, LobotkaAttaccanti: Lozano, Llorente, Politano, Insigne, Petagna, Cioffi L'articolo ilsta.

Corriere dello Sport.it

Le ufficiali di Cagliari-Benevento Questo il comunicato del Napoli: “Non sarà del match Diego Demme che ha accusato una lombalgia per gli esiti del trauma contusivo al bacino. I convocati: Meret, ...Napoli-Spezia alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 16esima giornata. E' la prima sfida tra le due squadre in Serie A.