Lazio-Fiorentina: formazioni ufficiali. Sorpresa in difesa per i viola / LIVE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mossa a Sorpresa del tecnico Cesare Prandelli che schiera Martinez Quarta in difesa nella sfida della Fiorentina all'Olimpico contro la Lazio (fischio d'inizio alle 15) in un'Epifania alla quale i ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mossa adel tecnico Cesare Prandelli che schiera Martinez Quarta innella sfida dellaall'Olimpico contro la(fischio d'inizio alle 15) in un'Epifania alla quale i ...

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Pradè chiude all'arrivo di Caicedo: 'Perché la Lazio dovrebbe privarsene?' - Fredsbetting : Serie A Sassuolo/Genoa O9 ?? @ 1.72 Torino/Verona PK@2.85 Lazio/Fiorentina PK@2.75 Bologna/Udinese O9.5 ?? & o3… -