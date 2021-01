Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri | Befane esplosive | “Quando passate?”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le due protagoniste di ‘Avanti un altro’ . (Instagram)La bellissima, seguita sul suo profilo Instagram da un milione di persone, e la sua amica e collega,– classe 1987 – showgirl ed ex tentatrice di Temptation Island Vip, posano insieme in modalità Befana. Leggi anche:festeggia sui social: spunta la critica di un follower Dopo aver detto addio a modo loro al vecchio anno, ecco che le due protagoniste di ‘Avanti un altro’, affiatatissime amiche insieme a Sara Croce, ne tirano fuori un’altra dal cilindro. Si presentano infatti al loro pubblico per fare gli auguri per l’Epifania. Leggi anche:, addio 2020: “Dicono di mettere qualcosa di rosso…” Lo scatto di ...