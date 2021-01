Gattuso: "Dovevo tirare fuori Makismovic. Troppi errori. Lozano meglio da esterno" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato della sconfitta dei partenopei contro lo Spezia. Leggi su 90min (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'allenatore del Napoli, Gennaro, ha parlato della sconfitta dei partenopei contro lo Spezia.

Il gol è un problema, ma non penso sia solo sfortuna, la squadra deve annusare prima il pericolo. Forse il problema sono io che non riesco a far capire ai giocatori come si va con veemenza sotto porta ...

SERIE A - 16° turno, la classifica provvisoria, il Napoli è quinto

06.01 20:44 - DAZN - Napoli, Gattuso: "Stiamo buttando via il campionato con questi punti persi! Anche scelte sbagliate, Maksimovic dovevo toglierlo dopo che si è innervosito, la squadra diventa ...

