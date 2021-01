Asl: ecco i numeri sui contagi da Covid-19 in provincia di Salerno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono attualmente 21. 687 i cittadini residenti in provincia di Salerno ancora positivi al Covid19 secondo i dati resi noti dal Dipartimento di prevenzione, servizio epidemiologia dell’Asl di Salerno. Dal Covid sono guarite 5176 persone, su un totale di 27250 casi mentre ne sono morte 377. L’età media dei deceduti è di poco superiore ai 78 anni e continua ad esserci una maggioranza di cittadini maschi colpiti dal coronavirus. Il 64% delle persone che hanno perso la vita infatti appartiene al sesso maschile mentre il 36% è femmina. Analizzando il grafico statistico di nuovi casi in provincia di Salerno, dopo i 370 casi registrati il 31 dicembre con un picco rispetto ai giorni precedenti, ora sembra esserci una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono attualmente 21. 687 i cittadini residenti indiancora positivi al19 secondo i dati resi noti dal Dipartimento di prevenzione, servizio epidemiologia dell’Asl di. Dalsono guarite 5176 persone, su un totale di 27250 casi mentre ne sono morte 377. L’età media dei deceduti è di poco superiore ai 78 anni e continua ad esserci una maggioranza di cittadini maschi colpiti dal coronavirus. Il 64% delle persone che hanno perso la vita infatti appartiene al sesso maschile mentre il 36% è femmina. Analizzando il grafico statistico di nuovi casi indi, dopo i 370 casi registrati il 31 dicembre con un picco rispetto ai giorni precedenti, ora sembra esserci una ...

luigicastronuov : RT @Marco18584: Bisognerebbe riportare le notizie per quello che sono. Non interpretarle a proprio piacimento. A beneficio di dei pulcinell… - imperianews_it : Concorso pubblico per assistente amministrativo all'Asl 1 Imperiese: ecco i primi assunti - SanremoNews : Concorso pubblico per assistente amministrativo all'Asl 1 Imperiese: ecco i primi assunti -