“Stava per svenire!”. Gratta e Vinci, nonna e nipote spendono 5 euro a testa e (stra) vincono: la somma è clamorosa (Di martedì 5 gennaio 2021) Triplo Colpo. E che colpo. Stiamo parlando di una vicenda che arriva da Pordenone. Intanto spieghiamo come funziona questo gioco. Si tratta di un Gratta e Vinci con tre giochi e tre meccanismi diversi. Nel gioco 1 basta Grattare i simboli dell’euro per scoprire degli importi. Se si trovano due importi uguali, si vince quell’importo. Nel gioco 2 ci sono invece quattro giocate. Si Gratta la stella per scoprire i cinque numeri vincenti che dovranno essere confrontati con i numeri presenti in ognuna delle quattro giocate. Anche nel gioco 3 le giocate sono quattro e, per ogni giocata, se si trovano due dadi con lo stesso punteggio, si vince il premio indicato. Ma non è finita. Con un biglietto, che costa 10 euro, è possibile vincere fino a 2 milioni. Ebbene a Pordenone è successo quello che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Triplo Colpo. E che colpo. Stiamo parlando di una vicenda che arriva da Pordenone. Intanto spieghiamo come funziona questo gioco. Si tratta di uncon tre giochi e tre meccanismi diversi. Nel gioco 1 bastare i simboli dell’per scoprire degli importi. Se si trovano due importi uguali, si vince quell’importo. Nel gioco 2 ci sono invece quattro giocate. Sila stella per scoprire i cinque numeri vincenti che dovranno essere confrontati con i numeri presenti in ognuna delle quattro giocate. Anche nel gioco 3 le giocate sono quattro e, per ogni giocata, se si trovano due dadi con lo stesso punteggio, si vince il premio indicato. Ma non è finita. Con un biglietto, che costa 10, è possibile vincere fino a 2 milioni. Ebbene a Pordenone è successo quello che ...

CottarelliCPI : Grazie al governo per i dati in tempo reale sui vaccinati (vedi sito governo, Report Vaccini antiCovid19). Alle 15:… - GVCCILOUIS : Ma veramente la state accusando di xenofobia? Siete troppo pesanti, per me non ha detto nulla di male. Stava ironiz… - marcellarusso2 : RT @CottarelliCPI: Grazie al governo per i dati in tempo reale sui vaccinati (vedi sito governo, Report Vaccini antiCovid19). Alle 15:42 di… - veronikakubo : @__Dissacrante__ Devi sapere che in quella via ci sono diversi ristoranti di pesce, per cui, ci stava... ???? - cherryxrora_ : ma Harry dove stava? per sapere? la stava inseguendo a mo di Golden? -

Ultime Notizie dalla rete : Stava per Bimbo di due anni stava per soffocare ma un infermiere lo salva collegato con lo smartphone Corriere della Sera Chi è quel figo spaziale di Dave Franco che altro non è che il fratellino di James (più figo di lui)

Se leggendo il nome di Dave Franco hai pensato si trattasse di un refuso ritrovandoti a pensare “No ragazze scusate mi sa che vi siete sbagliate, lui si chiama James”, sappi che è arrivato anche per t ...

Yamaha Niken: dov’è la tre ruote con motore Euro 5?

La gamma delle tricilindriche di Iwata ha beneficiato di un nuovo telaio e di un nuovo motore Euro 5; per la Niken non si sa ancora nulla, potrebbero esserci grandi novità, solo strategia di marketing ...

Se leggendo il nome di Dave Franco hai pensato si trattasse di un refuso ritrovandoti a pensare “No ragazze scusate mi sa che vi siete sbagliate, lui si chiama James”, sappi che è arrivato anche per t ...La gamma delle tricilindriche di Iwata ha beneficiato di un nuovo telaio e di un nuovo motore Euro 5; per la Niken non si sa ancora nulla, potrebbero esserci grandi novità, solo strategia di marketing ...