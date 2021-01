Scuola, Azzolina: “Risolti problemi su orari e trasporti, ora riapriamo” (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – “Oggi ci sono tutte le condizioni per riaprire”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenuta in diretta a Rai News 24 questo pomeriggio, a proposito della ripresa l’11 gennaio della didattica in presenza per le superiori. La ministra ha aggiunto che “da questa estate siamo a lavoro sui trasporti e a dicembre sono stati fatti ulteriori passi in avanti. I prefetti hanno fatto un lavoro eccezionale e ogni provincia ha redatto un piano. I problemi dei trasporti e degli orari sono stati risolti. È stato fatto un lavoro enorme, quindi ci sono tutte le condizioni per riportare gli studenti a scuola a gennaio”. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – “Oggi ci sono tutte le condizioni per riaprire”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenuta in diretta a Rai News 24 questo pomeriggio, a proposito della ripresa l’11 gennaio della didattica in presenza per le superiori. La ministra ha aggiunto che “da questa estate siamo a lavoro sui trasporti e a dicembre sono stati fatti ulteriori passi in avanti. I prefetti hanno fatto un lavoro eccezionale e ogni provincia ha redatto un piano. I problemi dei trasporti e degli orari sono stati risolti. È stato fatto un lavoro enorme, quindi ci sono tutte le condizioni per riportare gli studenti a scuola a gennaio”.

matteosalvinimi : LEGA, VIDEOCONFERENZA CON I PRESIDENTI DI REGIONE SU SCUOLA, VACCINI, EMERGENZA LAVORO E CARTELLE ESATTORIALI Gran… - fattoquotidiano : Anche sulla riapertura della scuola, diverse Regioni faranno a modo proprio [di @virdiesse e @Snaporaz92] #edicola - msgelmini : Sulla #scuola è caos. Oggi studenti, docenti e famiglie scoprono leggendo i giornali che non si tornerà in classe n… - officialMorris : RT @msgelmini: Sulla #scuola è caos. Oggi studenti, docenti e famiglie scoprono leggendo i giornali che non si tornerà in classe neanche il… - officialMorris : RT @RaiNews: Gli studenti hanno diritto di tornare a scuola, né la politica né la pandemia possono impedire agli studenti di avere sottratt… -