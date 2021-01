Rientro a scuola 7 e 11 gennaio ma Regioni rinviano. Azzolina: verifichiamo dati monitoraggio venerdì (Di martedì 5 gennaio 2021) Vacanze natalizie quasi terminate, si riparte con le lezioni in presenza, forse, o almeno non per tutti. Le Regioni si stanno organizzando autonomamente dopo la decisione, non facile, del Governo di riaprire le superiori l'11 gennaio, rinviando la data stabilita del 7. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Vacanze natalizie quasi terminate, si riparte con le lezioni in presenza, forse, o almeno non per tutti. Lesi stanno organizzando autonomamente dopo la decisione, non facile, del Governo di riaprire le superiori l'11, rinviando la data stabilita del 7. L'articolo .

lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - MIsocialTW : Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per le scuole secondarie di I… - lucfontana : Rientro a scuola, la Babele delle Regioni (via @Corriere) - messveneto : Covid e rientro a scuola, rilevati 396 focolai scolastici ma il dato è sottostimato: 'Non si capisce da dove parte… - EmanuelaPellac1 : Buonasera ministra Azzolina. Lei ha dichiarato che il rientro a scuola è in parte merito dei banchi con le rotelle.… -