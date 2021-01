Nuovi termini di servizio di WhatsApp nel primo aggiornamento beta 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Più di qualcuno, da oggi in poi, si imbatterà nei Nuovi termini di servizio di WhatsApp, quelli relativi alla privacy e alla protezione dei dati di tutti gli utenti. La novità in arrivo era già stata preannunciata ad inizio dicembre 2020 ma ora questa è realtà almeno per i beta tester Android del servizio di messaggistica. La versione di prova siglata come la 2.21.1.1 ora presente sul Play Store integra difatti il prezioso cambiamento. Per quanto si tratti di una novità ancora non disponibile per tutti gli utenti, quali modifiche sono pronte ad arrivare nel corso di questo 2021? I Nuovi termini di utilizzo di WhatsApp non incideranno sulle modalità di utilizzo di chat singole e di gruppo. Semmai il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Più di qualcuno, da oggi in poi, si imbatterà neididi, quelli relativi alla privacy e alla protezione dei dati di tutti gli utenti. La novità in arrivo era già stata preannunciata ad inizio dicembre 2020 ma ora questa è realtà almeno per itester Android deldi messaggistica. La versione di prova siglata come la 2.21.1.1 ora presente sul Play Store integra difatti il prezioso cambiamento. Per quanto si tratti di una novità ancora non disponibile per tutti gli utenti, quali modifiche sono pronte ad arrivare nel corso di questo? Idi utilizzo dinon incideranno sulle modalità di utilizzo di chat singole e di gruppo. Semmai il ...

virginiaraggi : Abbiamo approvato in Giunta Capitolina un progetto per installare nuovi impianti di video sorveglianza nell'area de… - wordweb81 : Nuovi termini di servizio di #WhatsApp nel primo aggiornamento beta 2021 - Marcofabriss : RT @violastefanello: Nel mio primo articolo per @wireditalia ho parlato dell'impatto che le nuove linee guida di Instagram sui 'contenuti s… - violastefanello : Nel mio primo articolo per @wireditalia ho parlato dell'impatto che le nuove linee guida di Instagram sui 'contenut… - RobRe62 : RT @wireditalia: Dagli Stati Uniti all’India, tante persone che si occupano – per lavoro, attivismo o divulgazione – di sessualità hanno de… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi termini I nuovi termini di utilizzo di Instagram sono un problema per i sex worker Wired.it Rust raggiunge un nuovo record per il numero di giocatori simultanei a sette anni dal lancio

Il gioco di sopravvivenza Rust ha raggiunto nuovi livelli di popolarità negli ultimi mesi, nonostante il lancio avvenuto nel 2013. Il gioco, sviluppato da Facepunch Studios, è arrivato in accesso anti ...

Digitalizzazione: tre punti per sostenere il Paese e aiutare la ripresa

Tra le parole che hanno segnato il 2020, il termine digitalizzazione compare nell’elenco dell’azioni intraprese nel pubblico e nel privato, come risposta alla pandemia. Nel giro di pochissimi mesi, il ...

Il gioco di sopravvivenza Rust ha raggiunto nuovi livelli di popolarità negli ultimi mesi, nonostante il lancio avvenuto nel 2013. Il gioco, sviluppato da Facepunch Studios, è arrivato in accesso anti ...Tra le parole che hanno segnato il 2020, il termine digitalizzazione compare nell’elenco dell’azioni intraprese nel pubblico e nel privato, come risposta alla pandemia. Nel giro di pochissimi mesi, il ...