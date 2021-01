Napoli, vaccinato un ultracentenario: è ospite di una Rsa dell’Asl Napoli 2 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un ultracentenario di Napoli, residente in una Rsa dell’Asl Napoli 2 Nord, è il paziente più anziano vaccinatosi contro il Covid-19. “Il signor Gennaro – nome di fantasia a tutela della privacy – sta bene e non ha avuto alcuna reazione imprevista. Nella giornata di oggi le Equipe mobili dell’Asl Napoli 2 Nord hanno eseguito le vaccinazioni in tre RSA e presso l’hospice di Casavatore. Sono stati vaccinati sia gli ospiti che il personale in servizio presso la struttura per un numero complessivo di circa 110 vaccinati ed un’adesione del 98%. Al momento sono 15 i pazienti ultranovantenni vaccinati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi, residente in una Rsa2 Nord, è il paziente più anzianosi contro il Covid-19. “Il signor Gennaro – nome di fantasia a tutela della privacy – sta bene e non ha avuto alcuna reazione imprevista. Nella giornata di oggi le Equipe mobili2 Nord hanno eseguito le vaccinazioni in tre RSA e presso l’hospice di Casavatore. Sono stati vaccinati sia gli ospiti che il personale in servizio presso la struttura per un numero complessivo di circa 110 vaccinati ed un’adesione del 98%. Al momento sono 15 i pazienti ultranovantenni vaccinati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali di ...

