Napoli non è quella del video Al rider Gianni dico | lavora con noi

"Abbiamo provato a contattare il rider Gianni, ma ancora non siamo riusciti a parlargli e a farlo venire presso i nostri locali per una prova come macellaio. Credo che per lui siano ore complicate e impegnative: noi lo aspettiamo". A parlare all'Huffpost è Luciano Bifulco, titolare della macelleria e braceria Bifulco di Ottaviano che ha teso la mano offrendo un lavoro a Gianni Lanciano, il rider cinquantenne picchiato e derubato nelle scorse ore a Napoli. Una vicenda che non è un caso isolato: ieri sera, intorno alle 20.10, nel quartiere di Fuorigrotta un altro rider è stato aggredito e derubato dello scooter da due individui armati. Era la notte tra l'1 e il 2 gennaio quando Lanciano, padre di due ragazzi, disoccupato da sei anni, rider da poco tempo per portare

