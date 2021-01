La pigrizia della Lega e di Salvini nei comunicati stampa

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 5 gennaio 2021) Se il suo ultimo riferimento culturale è Er Faina, l’idolovo deve essere l’inventorecombinazione di tasti crtl+C/ctrl+V. Oggi, dopo tantissimo tempo, in Italia si è tornati a parlare di nucleare con la pubblicazioneCarta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi) in cui vengono indicate le 67 zone che potrebbero ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. L’hashtag era di tendenza sui social, e Matteosul nucleare ha voluto dire la sua in modo originale: laha inviato alle agenzie di(e ai giornali) almeno cinquediversi che, in realtà sono tutti uguali. Cambia solo la Regione di riferimento. LEGGI ANCHE >su Twitter alimenta il complotto social dei festeggiamenti ...