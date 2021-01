Gerry Scotti nonno: è nata la figlia di Edoardo e sua moglie Ginevra (Di martedì 5 gennaio 2021) Gerry Scotti nonno: è nata Virginia. La bellissima notizia che coinvolge la famiglia del conduttore televisivo proprio prima di natale. Gerry Scotti. Fonte: InstagramBellissime notizie a casa Scotti. Il noto conduttore televisivo è diventato nonno per la prima volta! nata lo scorso 15 dicembre, la piccola Virginia è la figlia di Edoardo Scotti, figlio di Gerry, e Ginevra Piola, giornalista Mediaset. Come ha accolto il conduttore l’arrivo della sua prima nipotina? Scopriamolo insieme. Chi sono Edoardo Scotti e Ginevra Piola Edoardo ... Leggi su altranotizia (Di martedì 5 gennaio 2021): èVirginia. La bellissima notizia che coinvolge la famiglia del conduttore televisivo proprio prima dile.. Fonte: InstagramBellissime notizie a casa. Il noto conduttore televisivo è diventatoper la prima volta!lo scorso 15 dicembre, la piccola Virginia è ladi, figlio di, ePiola, giornalista Mediaset. Come ha accolto il conduttore l’arrivo della sua prima nipotina? Scopriamolo insieme. Chi sonoPiola...

fanpage : Auguri, nonno Gerry! - pazzipergerry : RT @CristinaLilla1: @pazzipergerry @Gerry_Scotti Sarebbe stupendo ?? non mi sono mai persa una puntata - CristinaLilla1 : @pazzipergerry @Gerry_Scotti Sarebbe stupendo ?? non mi sono mai persa una puntata - LudovicoTV99 : @Gerry_Scotti Ciao Gerry, tanti auguri per la nascita della tua nipotina Virginia e tanti auguri anche a tuo figlio… - riccardochic : @ilGerrino92 gerry scotti alla conduzione del gfvip non ce lo vedo proprio -