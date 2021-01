Dicomano (Fi): nonno Basilio a 103 anni si vaccina, è il più anziano in Toscana (Di martedì 5 gennaio 2021) Basilio Pompei, per tutti 'nonno Basilio', ex macellaio di Pontassieve (Firenze), è uno dei 15 ospiti della Rsa Villa San Biagio, struttura covid free di Dicomano, in Mugello, che oggi sono stati vaccinati insieme ad alcuni operatori Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021)Pompei, per tutti '', ex macellaio di Pontassieve (Firenze), è uno dei 15 ospiti della Rsa Villa San Biagio, struttura covid free di, in Mugello, che oggi sono statiti insieme ad alcuni operatori

zazoomblog : Dicomano (Fi): nonno Basilio a 103 anni si vaccina è il più anziano in Toscana - #Dicomano #(Fi): #nonno #Basilio - FirenzePost : Dicomano (Fi): nonno Basilio a 103 anni si vaccina, è il più anziano in Toscana - Toscanaoggi : Record in Toscana, nella #Rsa #VillaSanBiagio di #Dicomano vaccinazione anti-covid per nonno Basilio di 103 anni -