DayDreamer, Anticipazioni Puntata del 14 Gennaio 2021: La proposta di Yigit a Sanem! (Di martedì 5 gennaio 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntata del 14 Gennaio 2021: Yigit trova e legge il diario di Sanem, e le fa una proposta di lavoro molto importante. Nel frattempo Emre torna a provare gelosia nei confronti di Leyla… DayDreamer passa, almeno temporaneamente, alla prima serata. Le vicende di Can e Sanem tornano ad appassionare quindi il pubblico dopo la pausa natalizia già dal 7 Gennaio e poi proseguono ogni giovedì. Sanem, in queste puntate, si avvicinerà molto ad Yigit, il quale le farà una proposta che potrebbe cambiare la sua vita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can ha ormai definitivamente deciso ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 5 gennaio 2021), tramadel 14trova e legge il diario di Sanem, e le fa unadi lavoro molto importante. Nel frattempo Emre torna a provare gelosia nei confronti di Leyla…passa, almeno temporaneamente, alla prima serata. Le vicende di Can e Sanem tornano ad appassionare quindi il pubblico dopo la pausa natalizia già dal 7e poi proseguono ogni giovedì. Sanem, in queste puntate, si avvicinerà molto ad, il quale le farà unache potrebbe cambiare la sua vita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Can ha ormai definitivamente deciso ...

