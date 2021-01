**Coronavirus: vaccini, Codacons ‘casi di siringhe sbagliate in tutta Italia’** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “In alcuni ospedali italiani i vaccini anti-Covid sarebbero arrivati con siringhe sbagliate, inadatte a somministrare ai pazienti le dosi del farmaco. E’ il caso di Pavia, dove sarebbero giunte un migliaio di siringhe sbagliate da 5 ml anziché da 1 ml, ma casi analoghi si registrano anche Perugia, Torino, Milano e in Liguria. Chiediamo al Ministero della salute di verificare i fatti e accertare le responsabilità alla base dell’errore nell’invio delle siringhe alle strutture sanitarie del territorio”. Lo afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “In alcuni ospedali italiani ianti-Covid sarebbero arrivati con, inadatte a somministrare ai pazienti le dosi del farmaco. E’ il caso di Pavia, dove sarebbero giunte un migliaio dida 5 ml anziché da 1 ml, ma casi analoghi si registrano anche Perugia, Torino, Milano e in Liguria. Chiediamo al Ministero della salute di verificare i fatti e accertare le responsabilità alla base dell’errore nell’invio dellealle strutture sanitarie del territorio”. Lo afferma il presidente delCarlo Rienzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

