Concorso di bellezza per giornaliste: il "j'accuse" di Claudia Catalli

Pochi giorni prima della fine dell'anno, come se il 2020 non fosse già stato così difficile per conto suo, su Instagram nella pagina social Telegiornaliste, è stato pubblicizzato una sorta di Concorso di bellezza per giornaliste, un "Telecampionato". Le professioniste dell'informazione erano invitate ad inviare le loro foto per poi essere pubblicate, giudicate e votate. A metà strada tra Medioevo, oggetto d'arredamento e merce su una bancarella al mercato, ci meravigliamo di come, alle soglie del 2021, possano ancora esistere queste esibizioni "davvero innovative". La libertà di mandare foto ed essere votata è insindacabile e intoccabile. Proporre uno svago del genere lo è allo stesso modo, ma riflettere sul significato e l'appropriatezza di tali gesti, è forse necessario. A raccontarci l'esperienza con il ...

Un concorso di bellezza per le professioniste dell'informazione? La giornalista Claudia Catalli ci racconta la sua non esperienza.

