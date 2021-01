Ancora nuvole pioggia e anche neve a quote basse | migliora giovedì

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Mentre ci confondiamo sui colori delle zone, guardiamo il cielo insieme a Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo per vedere di che tinta sarà sopra Bergamo. ANALISI GENERALE Una circolazione depressionaria posizionata tra Francia e Corsica porta condizioni di tempo instabile sulla nostra Lombardia tra martedì e la prima parte di mercoledì, accompagnata da un graduale ingresso di aria più fredda. Successivamente, lo spostamento verso est di tale perturbazione porterà un generalemento delle condizioni atmosferiche, ma in un contesto di clima freddo e tipicamente invernale. Martedì 5 gennaio 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con qualche temporanea schiarita specie sui settori alpini; brevi e locali precipitazioni su pianure e prealpi occidentali. Nel pomeriggio e in serata cielo coperto ovunque. Precipitazioni deboli o moderate sui settori ...