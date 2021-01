Wta Abu Dhabi 2021: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tennis femminile prenderà il via dall’Arabia Saudita. Il primo torneo di questo 2021, con un calendario differente rispetto al solito a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre abitudini, sarà di scena ad Abu Dhabi dal prossimo mercoledì 6 gennaio; la città saudita non è nuova ad ospitare tennis d’elite, ospitando tornei di esibizioni dal 2009 tra gli uomini e dal 2017 per le donne. Quest’anno però il torneo darà per la prima volta punti validi per la classifica WTA, con ben quattro top 10 che si sono iscritte nella entry list: parliamo di Sofia Kenin, Elina Svitolina, Karolina Pliskova ed Aryna Sabalenka. Con loro, il primo torneo dell’anno vedrà un nutrito parterre di partecipanti della medio-alta borghesia tennistica come le ex vincitrici del Roland Garros Garbiñe Muguruza e Svetlana Kuznetsova, la fresca semifinalista a ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tennis femminile prenderà il via dall’Arabia Saudita. Il primo torneo di questo, con un calendario differente rispetto al solito a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre abitudini, sarà di scena ad Abudal prossimo mercoledì 6 gennaio; la città saudita non è nuova ad ospitare tennis d’elite, ospitando tornei di esibizioni dal 2009 tra gli uomini e dal 2017 per le donne. Quest’anno però il torneo darà per la prima volta punti validi per la classifica WTA, con ben quattro top 10 che si sono iscritte nella entry list: parliamo di Sofia Kenin, Elina Svitolina, Karolina Pliskova ed Aryna Sabalenka. Con loro, il primo torneo dell’anno vedrà un nutrito parterre di partecipanti della medio-alta borghesia tennistica come le ex vincitrici del Roland Garros Garbiñe Muguruza e Svetlana Kuznetsova, la fresca semifinalista a ...

ArmandoSoave85 : RT @federtennis: I programmi di @MartinaTrevisa3 per l'inizio del 2021: ?? #WTA 500 Abu Dhabi ?? Australia ???? ?? WTA 500 Melbourne ?? #AusOpen… - federtennis : I programmi di @MartinaTrevisa3 per l'inizio del 2021: ?? #WTA 500 Abu Dhabi ?? Australia ???? ?? WTA 500 Melbourne ??… - Ubitennis : Entry list WTA Abu Dhabi: entrano in tabellone Trevisan e Paolini - antonellapalme3 : RT @SuperTennisTv: Il #tennis LIVE sta per tornare su #SuperTennisTV! ?? Dal 6 gennaio il WTA 500 di Abu Dhabi ?? Dal 7 gennaio l'ATP 250 d… - Mandrak11654875 : RT @SuperTennisTv: Il #tennis LIVE sta per tornare su #SuperTennisTV! ?? Dal 6 gennaio il WTA 500 di Abu Dhabi ?? Dal 7 gennaio l'ATP 250 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Abu Entry list WTA Abu Dhabi: entrano in tabellone Trevisan e Paolini Ubi Tennis Wta Abu Dhabi 2021: programma, orari, tv, streaming

Il tennis femminile prenderà il via dall'Arabia Saudita. Il primo torneo di questo 2021, con un calendario differente rispetto al solito a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre a ...

Sinner cambia idea, niente Antalya. Pioggia di rinunce per i primi tornei ATP

Nel corso delle ultime ore sono arrivate parecchie cancellazioni da parte di giocatori che erano iscritti ai primi tornei ATP della stagione, in programma ad Antalya in Turchia e a Delray Beach in Flo ...

Il tennis femminile prenderà il via dall'Arabia Saudita. Il primo torneo di questo 2021, con un calendario differente rispetto al solito a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre a ...Nel corso delle ultime ore sono arrivate parecchie cancellazioni da parte di giocatori che erano iscritti ai primi tornei ATP della stagione, in programma ad Antalya in Turchia e a Delray Beach in Flo ...