WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone, ecco quali (Di lunedì 4 gennaio 2021) Diversi precedenti modelli di telefoni, non saranno più in grado di eseguire l'app, con un potenziale impatto su milioni di utenti, il fenomeno non è nuovo e non è colpa di WhatsApp. Dal 1° gennaio 2021, infatti, milioni di utenti WhatsApp non hanno più avuto accesso a questo servizio di messaggistica, notizia che leggiamo ovunque da diversi giorni. È vero, molti telefoni portatili, considerati troppo vecchi, non saranno più in grado di eseguire l'applicazione. Ma il fenomeno è più complesso di quanto sembri e non è una novità. Oggi, con oltre 2,2 miliardi di utenti sul pianeta ( il che la rende senza dubbio l'app più scaricata ), WhatsApp decide regolarmente di non offrire più i suoi servizi su alcuni cellulari considerati troppo datati. Il servizio, di proprietà di Facebook, aveva già deciso a gennaio 2019 di ...

