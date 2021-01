Un riscatto per due: le idee della Strega contro gli auspici del Cagliari (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dimenticare in fretta le occasioni sprecate contro il Milan e tornare a fare punti. Il Benevento ha pochi giorni per leccarsi le ferite lasciate da una serata storta sul piano della concretezza e puntare il mirino sulla Sardegna Arena, dove mercoledì all’ora di pranzo lo attenderà un Cagliari in piena crisi di risultati. I rossoblu non vincono da otto turni, sono reduci dal ko con il Napoli e viaggiano a distanza di ben quattro lunghezze. Qualcosa non sta andando per il verso giusto e Di Francesco non ha tardato a parlare di ‘riscatto’ in vista del confronto con la Strega, sperando magari di riannodare proprio contro una neopromossa i fili delle aspettative finora disattese. L’ultima volta che i sardi sono usciti dal campo con tre punti in serie A ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dimenticare in fretta le occasioni sprecateil Milan e tornare a fare punti. Il Benevento ha pochi giorni per leccarsi le ferite lasciate da una serata storta sul pianoconcretezza e puntare il mirino sulla Sardegna Arena, dove mercoledì all’ora di pranzo lo attenderà unin piena crisi di risultati. I rossoblu non vincono da otto turni, sono reduci dal ko con il Napoli e viaggiano a distanza di ben quattro lunghezze. Qualcosa non sta andando per il verso giusto e Di Francesco non ha tardato a parlare di ‘’ in vista del confronto con la, sperando magari di riannodare propriouna neopromossa i fili delle aspettative finora disattese. L’ultima volta che i sardi sono usciti dal campo con tre punti in serie A ...

Advertising

gabrieligm : Auguri a tutti per un #buonanno! Che il 2021 possa essere l’anno del riscatto, che realizzi i vostri sogni e ci don… - peppeprovenzano : Nel #RecoveryPlan servono più investimenti per creare lavoro buono. È il tempo del riscatto, non del ricatto, metti… - fanpage : “È arrivato il momento di riprenderci le nostre vite, di lavorare per reinventare una società migliore. Ciascuno di… - sebastdeporte : RT @NicoSchira: Problemi di pubalgia alla base delle frenata del #Genoa per l’acquisto di Dennis #Vavro in prestito con diritto di riscatto… - CarloMartootchy : RT @NicoSchira: Problemi di pubalgia alla base delle frenata del #Genoa per l’acquisto di Dennis #Vavro in prestito con diritto di riscatto… -