Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 19 | 10

(Di lunedì 4 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio si va verso un altro decreto ad hoc e non ordinanza del Ministero della Salute per stabilire le nuove misure anti covid a partire dal 7 gennaio un consiglio dei ministri A quanto si è appreso è previsto per questa sera probabilmente alle 21 mentre il governo discutere misura anticorpi del 7 gennaio dalle regioni arrivano i primi no alla riapertura delle scuole superiori Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno deciso lezioni Sulla distanza fino al 31 gennaio in Campania aule chiuse fino al 11 Poi ripresa graduale in presenza per il segretario del comitato tecnico-scientifico Ciciliano Il problema sarà non tanto riferire scuole mantenerli aperte mentre l’istituto superiore di sanità in agosto dalle scuole arrivato solo il 2% dei contagi no alla riapertura il 7 gennaio dal segretario della ...