Scuola, Azzolina: "Dal 7 gennaio didattica a distanza al 50%. E' un servizio pubblico essenziale, non si può continuare a sacrificare i ragazzi" (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Il 7 gennaio la Scuola ripartirà con la didattica a distanza al 50%". E' quanto ha confermato a La Stampa e al Fatto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, confermando la volontà del governo di riaprire gli istituti superiori da giovedì. "Avremmo voluto farlo a dicembre – ha detto ancora l'esponente dell'Esecutivo -, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni. Poi avremmo voluto tornare al 75% e invece abbiamo accolto il suggerimento del 50%. Abbiamo collaborato: ora è arrivato il tempo di tornare in classe". "La Scuola è un servizio pubblico essenziale – ha aggiunto Azzolina -, non si può continuare a sacrificare i ragazzi né pensare che la ...

matteosalvinimi : Migliaia di insegnanti precari e di lavoratori della scuola sono senza stipendio da SETTEMBRE. Roba da matti, altro… - matteosalvinimi : Domando a Conte e Azzolina: che cosa avete fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? Sulla stabilizzazione dei… - matteosalvinimi : LEGA, VIDEOCONFERENZA CON I PRESIDENTI DI REGIONE SU SCUOLA, VACCINI, EMERGENZA LAVORO E CARTELLE ESATTORIALI Gran… - sidewayseye : RT @napolista: #Azzolina: «La #scuola ha fatto la sua parte. Ora si cerchino nuove misure di contenimento in altri settori» Al Fatto: «Se i… - beppebottero : Prima di iscrivere i ragazzi a #scuola per il prossimo anno scolastico, i genitori gradirebbero sapere dal Ministro… -