SanPa e dintorni | qualcuno si è accorto che oggi la droga circola più di 30 anni fa?

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Caro Direttore, il suo intervento arricchisce un dibattito che va ben oltre “”. Parte delle reazioni, compresa l’intervista al figlio di Paolo Villaggio, rappresenta un utile spunto per capire cosa sia cambiato dopo quasi trent’. E non è vero che i sistemi coercitivi sono un ricordo del passato: basterebbe visitare certi reparti psichiatrici negli ospedali generali dove la contenzione è ancora prassi. Quindi provo a tornare sull’argomento, spiegandomi in tre punti. Primo: la comunità terapeutica. Verso la fine degli ’70 ho avuto l’onore di incontrare e frequentare Maxwell Jones, psichiatra britco ”inventore” delle comunità terapeutiche. Uomo dolcissimo e di straordinaria cultura. Se fosse stato invitato a San Patrignano sarebbe rimasto senza parole: l’esatto contrario di ciò che aveva inventato e per cui aveva lavorato ...