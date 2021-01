Miozzo Cts | “Situazione critica e instabile | la curva non scende più”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ”Credo che i prossimi giorni sono ancora di attesa. Non possiamo veramente abbassare la guardia, laè ancorae decisamente”. Lo ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinodopo essersi vaccinato con altri 4 membri del Cts allo Spallanzani di Roma. “Stiamo verificando l’andamento dellaepidemica che ci dice che lasi è stabilizzata, non stando. Alcune regioni hanno un Rt che sta salendo e in tre sono sopra l’1 – ha aggiunto–. Verificheremo dopodomani il parametro per l’intero Paese sulla base degli ultimi dati disponibili”. SportFace.