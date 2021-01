Lega: malore per Maroni, sotto osservazione in ospedale Varese (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Roberto Maroni si trova in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L’ex presidente della Lombardia e esponente di spicco della Lega si trovava in casa quando si è sentito male: per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto. Al momento, si apprende da fonti della Lega, è vigile, in attesa di conoscere il suo stato di salute. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Robertosi trova in, dopo unin attesa degli esiti degli esami. L’ex presidente della Lombardia e esponente di spicco dellasi trovava in casa quando si è sentito male: per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto. Al momento, si apprende da fonti della, è vigile, in attesa di conoscere il suo stato di salute. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

