Le donne più odiose dello zodiaco: scopri quali sono (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ovviamente non si fa un discorso omogeneo e generale, visto che probabilmente la parola stessa appare eccessiva e parzialmente fuorviante, ma è indubbio che alcune persone sembrano star antipatiche e odiose immediatamente a causa un'impressione iniziale, che può sicuramente cambiare nel corso del tempo, oppure può succedere il contrario, ossia una persona che magari ci ha fatto una buona impressione si rivela poi completamente differente. Quando si parla di genere femminile è ancora più difficile delineare i profili caratteriali ma lo zodiaco può venirci incontro: Cancro Pochi riescono a capirle appieno, più o meno sono gli stessi che riescono a tollerare qualche loro reazione emotiva troppo evidente, che rende le nate sotto il Cancro non viste benissimo dalla maggior parte di segni. Questo perchè in situazioni normali ...

