Kingdom Come: Deliverance Royal Edition arriva su Switch (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stando alla lista dei titoli in arrivo sullo store di Nintendo Japan, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition sembra stia per sbarcare su Nintendo Switch nel mese di febbraio Kingdom Come: Deliverance è un titolo che ha decisamente fatto parlare di sé nel periodo della sua uscita, che sia nel bene o nel male. La risonanza che ha avuto il titolo di Warhorse Studios può essere paragonata, seppur ad un livello nettamente inferiore, a quella che ha avuto Cyberpunk 2077 ultimamente. Il titolo, infatti, pur avendo di fondo una fattura davvero pregevole e mostrandosi per il meraviglioso Gioco di Ruolo che ha cercato di essere, soffriva di carenze tecniche e di ottimizzazione per le versioni console da renderlo quasi ingiocabile, in alcuni ...

