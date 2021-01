Inter | Lukaku fa “50” e sfida Ronaldo e Ibra L’infortunio non è grave | ma Samp in dubbio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show”. Salmo non tifa, ma la citazione presa dalla sua 90 minuti è davvero la colonna sonora ideale per l’ennesima prestazione di Romelu, che pur senza gli applausi del pubblico continua a sorprendere sul terreno di gioco. L’attaccante dell’contro il Crotone ha firmato il suo 50° gol in Serie A in nerazzurro e ha raggiunto una cifra monstre tra reti e assist: 59 in 70 presenze considerando tutte le competizioni. Nel massimo campionato sono solo cinque i giocatori che al momento hanno segnato più del belga nelle loro prime 50 gare nell’era dei tre punti a vittoria: Cristiano(40),(38), Andriy Shevchenko (37), Diego Milito (37) e Vincenzo Montella (36).L’ex punta del Manchester United gode di una discreta compagnia e alla ...