Genoa, le ultime dall’allenamento: le condizioni di Pandev e Zapata (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Genoa oggi ha sostenuto l’allenamento dopo la gara pareggiata in casa contro la Lazio. Ecco le condizioni di Pandev e Zapata Il Genoa si è allenato oggi dopo il pareggio casalingo contro la Lazio. Ecco il report e le condizioni di Zapata e Pandev. «La rifinitura di martedì, prima della partenza del gruppo squadra, fornirà indicazioni più attendibili rispetto a quelle scaturite oggi. Buona parte della squadra si è limitata infatti a un programma di recupero tra palestra e sala massaggi. Esercitazioni di possesso palla, e partitella a perimetro ridotto, per i giocatori a pieno regime. Zapata è rimasto a riposo, iter a parte per Pandev». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Iloggi ha sostenuto l’allenamento dopo la gara pareggiata in casa contro la Lazio. Ecco lediIlsi è allenato oggi dopo il pareggio casalingo contro la Lazio. Ecco il report e ledi. «La rifinitura di martedì, prima della partenza del gruppo squadra, fornirà indicazioni più attendibili rispetto a quelle scaturite oggi. Buona parte della squadra si è limitata infatti a un programma di recupero tra palestra e sala massaggi. Esercitazioni di possesso palla, e partitella a perimetro ridotto, per i giocatori a pieno regime.è rimasto a riposo, iter a parte per». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La #Juventus insiste per Rovella del #Genoa - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Rovella sempre più vicino: le ultime - sportli26181512 : Milan imbattuto anche in dieci uomini: i precedenti: Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime tre occasioni in cui… - BlackEagle1967 : @FMonderna @d_arco75 Fabrizio non sono d’accordo sulla bravura tecnica. piuttosto il problema e’ la tenuta fisica n… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Krunic, pressing di #Torino e #Genoa: le ultime / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan -